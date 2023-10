Gigi Becali anunță transferul unui atacant la FCSB: „Îmi place foarte mult Compagno, dar...”

21:10

Poli Iași și Petrolul Ploiești au remizat, scor 0-0, în runda cu numărul 11 din Superliga. Sergiu Hanca (31 de ani), mijlocașul prahovenilor, a analizat partida din Copou. Sergiu Hanca, după Poli Iași - Petrolul: „Am avut o săptămână dificilă atât mental, cât și fizic”„E un punct câștigat, pentru care am muncit. Nu am luat gol, asta încercăm să facem în fiecare meci. Am avut o săptămână dificilă atât mental, cât și fizic. ...