Pacienții cu tumori de căi biliare pot beneficia de intervenții endoscopice minim invaziv, pentru ameliorarea calității vieții 

„Va trebui să reducem în fiecare an emisiile cum am făcut-o în timpul pandemiei, aceasta e provocarea”, a explicat, pentru Libertatea, Ed Gillespie, antreprenor de mediu și membru în consiliul de administrație al Greenpeace Marea Britanie. Între multe altele, Ed Gillespie este și autorul „Only Planet – a flight free adventure around the world”, o […]