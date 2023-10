Întâlnire de gradul zero! Bianca Drăgușanu le-a ”dansat” în club foștilor iubiți Gabi Bădălău și Alex Bodi

12:00

Mihai Bobonete este unul dintre cei mai cunoscuți actori de comedie de la noi din țară, bucurându-se de un succes enorm pe scenă și pe micile ecrane, după o carieră pentru care a muncit ani […] The post Mihai Bobonete este foarte bolnav! Bobiță din Las Fierbinți a dezvăluit că are probleme serioase din cauza modului de viață dezordonat appeared first on Cancan.