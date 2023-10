Rapid - Poli Iași, în etapa #12 din SuperLiga » Cele mai tari informații înainte de meci: echipe probabile + cote

18:00

Plecarea lui Andre Duarte (26 de ani), unul dintre cei mai buni fundași centrali din ediția trecută a SuperLigii, a dereglat rău defensiva formației FCU Craiova. După 11 etape scurse din sezonul regulat, trupa din Bănie are a doua cea mai penetrabilă apărare din campionat, 22 de goluri primite, cu unul mai puțin decât FC Voluntari, ultima la acest capitol.FCU Craiova are o medie de două goluri primite pe meciFCU are în acest moment o medie de două goluri încasate pe meci. ...