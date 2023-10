O româncă și-a abandonat copilul într-o scară de bloc! Ce obiect a lăsat lângă bebeluș: “Vă rog, iertați-mă”

17:50

România va trece la ora de iarnă, iar schimbarea obișnuită se va produce în ultimul weekend din luna octombrie. Românii își vor da ceasurile cu o oră înapoi, făcându-se astfel tranziția de la cea de […] The post Ce se întâmplă, de fapt, cu ora de iarnă în România. Schimbarea obișnuită se va produce în ultimul weekend din octombrie appeared first on Cancan.