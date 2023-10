Doi hoți au spart casa unui pensionar și au furat un vas. Când l-au deschis și au văzut ce era înauntru, au rămas dezamăgiți

22:00

Scene halucinante în Sectorul 3! Pe data de 5 octombrie, în plină zi, o mamă al cărei copil are autism a fost dată afară din UBER. Femeia n-a vrut să-l asculte și a scos, de […] The post Scene halucinante în sectorul 3 al Capitalei! Mama unui copil cu autism, bruscată de un șofer UBER: ”Ieși din mașina mea!” ” appeared first on Cancan.