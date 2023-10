Grozavu, impresionat de Rapid: „O echipă cu jucători de clasă” + Pe cine laudă: „Fantastic! Un profesionist desăvârșit”

00:00

Rapid - Poli Iași 3-2. Cristiano Bergodi, antrenorul giuleștenilor, a analizat victoria echipei lui, în ultimul meci dinaintea pauzei pentru meciurile echipei naționale.Bergodi s-a declarat mulțumit de rezultat, nu și de unele momente ale meciului, când s-a jucat pe contre.Bergodi: „Trebuie să mai controlăm și ritmul”„Am trăit periculos, dar a fost un meci bun în general. Am avut ocazii, am și ratat. Am luat aceste două goluri pe faze fixe, din păcate. ...