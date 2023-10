De ce a înlocuit-o Antena 1 pe Simona Gherghe cu Gabriela Cristea. Confuzia care a bulversat telespectatorii în primăvara acestui an

12:10

La cei 53 de ani ai săi, Loredana Groza recunoaște că a făcut o pasiune pentru un celebru actor internațional. Vedeta de la Antena 1 a avut chiar prilejul de a-l cunoaște la filmările unei […] The post Îndrăgostită până peste cap de el, Loredana Groza recunoaște: „Nu am încetat niciodată să visez” appeared first on Cancan.