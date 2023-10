Ce pregătesc dinamoviștii la Dinamo – CFR Cluj » Moment special în memoria lui Cătălin Hîldan

09:50

Dacă vom avea curiozitatea să privim clasamentul SuperLigii, vom vedea că echipa de pe locul 8 are la fel de multe înfrângeri ca echipa de primul loc. Și anume, unaEchipa aceea este Oțelul Galați. E adevărat, totodată, că are doar două victorii și s-a specializat în egaluri (are opt deja!). Aceasta este o echipă de autor. Autorul este Dorinel Munteanu.A luat Oțelul din ligile mici și l-a adus din nou sus. Despre Galați se scrie puțin spre deloc. ...