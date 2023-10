S-a rupt lanțul de iubire în cuplul Andreea Bălan – Victor Cornea? Cântăreața a înlocuit zâmbetele și privirile duioase cu o atitudine tăioasă | FOTO EXCLUSIV

14:20

Gheorghe Dincă, cel cunoscut de o țară întreagă drept „Monstrul din Caracal” după evenimentele tragice consumate în primăvara și vara anului 2019, nu are niciun fel de probleme în penitenciarul de maximă securitate din Craiova. […] The post BREAKING NEWS! Criminalul Gheorghe Dincă s-a luat la bătaie in pușcărie cu un alt deținut. Ce a pățit ucigașul celor doua fete din Caracal appeared first on Cancan.