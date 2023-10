Căpitanul unei echipe din prima ligă de fotbal din Israel s-a înrolat ca rezervist: „Vrea să-mi apăr țara și să restabilim pacea”

Menashe Zalka, 28 de ani, mijlocașul formației Hapoel Hadera, s-a înrolat ca rezervist la parașutiști pentru a lupta contra organizației paramilitare palestiniene Hamas, relatează Gazeta Sporturilor și One. principalul site de sport din Israel. „În lumina situației grave din Sud, cauzată de atacul Hamas, am primit ordinul să mă prezint în serviciu. Desigur că am făcut-o […]

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea