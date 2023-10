Câte case a ajuns să aibă Puya: „Eu nu lucrez așa ca Dorian Popa, industrial”. Le renovează în stil tradițional

10:00

La începutul lunii octombrie emisiunea Love Island România a debutat la Pro TV. 10 concurenți, 5 fete și 5 băieți, au plecat în Tenerife, iar scopul final al acestora este de a-și găsi jumătatea, dar […] The post Aranjament la Pro TV?! Concurentul Love Island s-a dat singur de gol: „Mă bucur să te revăd” appeared first on Cancan.