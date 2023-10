Prima ninsoare din România! Unde au căzut primii fulgi de zăpadă: ”La noi ninge!”

17:30

Familia Rujoiu din satul Lumnic, județul Mehedinți, are șase copii. Lucian, Diana, Ileilia, Roxana, Andrei se străduiesc să învețe bine la școală, își ascultă părinții și au vise mărețe. Cel mai mare copil are 16 ani, iar mezina are doar un an și jumătate.