Ce au spus dinamoviștii după egalul scos cu CFR Cluj: „Dacă vom juca la fel ca în prima repriză, vom avea un campionat bun”

20:30

Gheorghe Hagi, managerul tehnic al campioanei Farul, s-a declarat mulțumit de prestația elevilor săi în deplasarea de la Galați, în care „marinarii” s-au impus la limită, scor 1-0. „Suntem pe drumul cel bun”, a concluzionat tehnicianul de 58 de ani.„Mă bucur că echipa a luptat, la fel cum a făcut-o şi cu Dinamo. Ne-am adaptat adversarului, am încercat să fim noi, să fim ofensivi, am încercat să facem lucruri, am avut ocazii, am avut şi şansă. ...