Filmul atacului Hamas care a zguduit Israelul. A început cu o ploaie de rachete. Apoi, ceva neobișnuit s-a auzit

13:30

Hamas a transmis, prin vocea purtătorului de cuvânt Abdel-Latif al-Qanoua, că luptă în continuare cu forțele israeliene și că a capturat mai mulți israelieni luni dimineață. În același timp, gruparea a precizat că vrea să „elibereze toți prizonierii palestinieni” din Israel, relatează The Times of Israel. Reprezentantul grupării a vorbit, într-o declarație pentru Associated Press, […]