Întoarce banii cu lopata și își permite orice moft, iar CANCAN.RO! Radu Vâlcan și-a tras „monstru” de 100.000 €!

19:00

Este doliu în politica maghiară! Fostul președinte al Ungariei (2005- 2010), Laszlo Solyom, a murit la vârsta de 81 de ani. Secretarul său personal a fost cel care făcut anunțul oficial. Duminică, 8 octombrie 2023,