Cum ar trebui așezate alimentele în frigider, pentru a nu se strica. Ce nu se pune niciodată în rafturile din ușa electrocasnicului

13:00

Simona Halep a fost depistată pozitiv la un control efectuat la US Open 2022 și a fost suspendată patru ani din circuitul WTA. După ce și-a aflat pedeapsa, ex-liderul WTA a anunțat că va face […] The post Suspendată pentru dopaj, Simona Halep ar putea da lovitura la TAS. „Vor avea de plătit bani grei!” appeared first on Cancan.