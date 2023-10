Alexi Pitu va avea un antrenor nou! Un fost jucător al lui Bordeaux va prelua banca tehnică

00:00

Liviu Ciobotariu, antrenorul lui Sepsi, a analizat înfrângerea cu U Cluj, scor 0-1.Covăsnenii au pierdut al 5-lea meci la rând în Superliga, iar Ciobotariu se teme pentru locul de play-off.Ciobotariu: „Eu trebuie să redresez corabia”„A fost un joc echilibrat, nici U Cluj nu a avut ocazii, dar asta nu mai contează. Am venit să scoatem un rezultat pozitiv, am fi făcut asta dacă am fi marcat la 0-0 la ocazia lui Debeljuh. ...