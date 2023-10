Vatra de foc din oțel corten – un mod inedit de a te încălzi afară în lunile reci sau a pregăti un grătar alături de prieteni și familie

17:50

La cei 65 de ani ai săi, Marin Barbu, cel mai cunoscut nea Mărin din audiovizualul românesc, stă de o vreme departe de micile ecrane. Așteptarea va lua în curând sfârșit, fiindcă nea Mărin și […] The post Adevărul despre banii pe care nea Mărin îi ia de la Antena 1:”Îl bat de-l usuc pe pe Vârciu, dar îl bat pe bani mulți” appeared first on Cancan.