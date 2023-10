Vizita lui Zelensky în România stârnește controverse. Gestul făcut de liderul Ucrainei a stârnit polemici uriașe

19:20

Oana Roman trece printr-o perioadă destul de grea. Vedeta are multe pe cap și nu are parte de niciun ajutor. Pe lângă despărțirea recentă de Marius Elisei și problemele de sănătate pe care le are […] The post Oana Roman și-a dus fiica la psiholog! Vedeta îl acuză pe Marius Elisei că a dispărut din viața fiicei lor appeared first on Cancan.