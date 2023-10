După o viață dedicată scenei, Ion Lăceanu abia își plătește azilul din pensie: „Mai primit fructe sau câte o prăjitură, nu mă plâng”

23:10

Noua ediție de la Chefi la Cuțite a venit la „pachet” cu tensiuni atât pentru jurați, cât și pentru concurenți. În ediția din 9 octombrie, Florin Dumitrescu a izbucnit pe platourile de filmare, după ce […] The post Florin Dumitrescu, criză de nervi pe platourile de filmare. S-a întâmplat în această seara, la Chefi la Cuțite: „Am înnebunit!” appeared first on Cancan.