Axinte, oprit pe stradă de o femeie și ponegrit în gura mare: „Ești prost rău la televizor”. Dialog halucinant între artist și o admiratoare

20:00

În urmă cu ceva timp, Mihai Onilă, fostul component al trupei Axxa, trecea printr-o perioadă extrem de neagră. Decesul fiicei sale l-a distrus, însă întâlnirea cu Laura, actuala soție, i-a oferit o speranță. Cei doi […] The post Mihai Onilă, mișcare neașteptată! A cerut actele de divorț, dar are de gând să se căsătorească, din nou, cât se poate de repede appeared first on Cancan.