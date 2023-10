Marele anunț făcut de Netflix România. Au apărut primele imagini din cel mai așteptat serial din 2023

09:30

Victor Rebengiuc este unul dintre cei mai cunoscuți și iubiți actori români, care se poate mândri cu peste 70 de ani de carieră la cei 90 de ani ai săi. Nu doar pe plan profesional […] The post Maestrul Victor Rebengiuc a divorțat pentru o femeie mai tânără cu 10 ani. Cum și-a întâlnit actorul marea iubire appeared first on Cancan.