Pe 18 octombrie 2023 se deschide Salonul de carte „Polemos”

Mobius Gallery anunță deschiderea TIME TO SET THE CAGE ON FIRE, prima expoziție în România a artistului Gino Rubert, unul dintre cei mai apreciați și bine cotați pictori contemporani din Spania. Expoziția urmează să se deschisă joi, 12 Octombrie, de la ora 19:00 la București, în spațiul Galeriei Mobius (strada Piața Amzei, nr. 13). Artist multidisciplinar, cu un vocabular vizual amplu, articulat într-o gamă largă de medii, de la pictură, la colaj, desen, instalații video și sculptură, Gino Rubert este un explorator atent al granițelor fine trasate pe harta relațiilor dintre individ și spațiul social în care acesta se manifestă.