Motivul pentru care Oana Roman s-a complăcut în relația cu Marius Elisei! Vedeta a spus tot: „Am făcut asta mulți ani și regret” 

12:50

Anul acesta, pensiile românilor vor fi majorate semnificativ. Pentru fiecare în parte, creșterea va fi făcută în funcție de legea aflată în vigoare la momentul pensionării, dar și data de naștere. Astfel că unii pensionari […] The post Se măresc pensiile românilor, iar majorările sunt însemnate. Cei mai mulți vor primi 30 la sută în plus appeared first on Cancan.