Povestea dramatică a lui Ștefan, un român care a ajuns să doarmă într-o baracă, în Italia: „Am lucrat la negru, primeam 6.50 euro pe oră”

21:10

Vești proaste ar putea urma pentru cei care se gândeau să își achiziționeze o mașină electrică. Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a anunțat la deschiderea Salonului Auto București că prima de casare pentru Programul Rabla Plus […] The post Vrei să îți cumperi mașină electrică? Din 2024 o să te coste cu 3000 de euro mai mult appeared first on Cancan.