Primul interviu al lui Ionuț Rusu, înainte ca America Express, de la Antena 1, să se difuzeze: “În secret, îi port o pică imensă!”

22:20

O nouă inițiativă legislativă vine în sprijinul pensionarilor din România. O parte dintre aceștia ar putea primi bani în plus de la stat, în cazul care proiectul o să fie aprobat. În ce condiții pot […] The post Vești bune vin pentru o parte din pensionari! Ar putea primi bani în plus de la stat. Care sunt condițiile appeared first on Cancan.