BANC | Care a fost cea mai scurtă relație a lui Bulă

11:00

Doi vloggeri din Italia au venit în România și s-au îndrăgostit complet de București. Vernon și Maryana au ales, pentru a doua oară, Capitala, fiind impresionați nu doar de poveștile internauților, ci și de propria […] The post Doi turişti italieni, reacţie fabuloasă după au vizitat Bucureştiul. De necrezut ce au putut să spună despre ce au găsit aici appeared first on Cancan.