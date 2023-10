Rudolph Isley, unul dintre membrii trupei The Isley Brothers, a murit la 84 de ani

Rudolph Isley, unul dintre cei trei fraţi care au format grupul american de succes The Isley Brothers, autor al hiturilor "Shout" şi "This Old Heart Of Mine", a murit, miercuri, la vârsta de 84 de ani, a anunţat formaţia.

