Test de inteligență doar pentru genii | Ce număr urmează în seria: 101,111,1011,1101?

15:00

Dumitru Dragomir, fostul președinte al LPF, este de părere că Gigi Becali ar putea ajunge unul dintre cei mai bogați oameni din lume în cazul și-ar vinde proprietățile pe care le deține. Suma pe care […] The post Ce avere are, de fapt, Gigi Becali. „Aș spune că este diavolul! Dacă vinde ce are, ia peste un miliard de euro” appeared first on Cancan.