Anamaria Prodan, aruncată în aer la televizor » Imagini inedite după duelul cu Dorel

14:20

România a remizat cu Belarus, scor 0-0, și a pierdut șansa de a urca pe primul loc în grupa de calificare la EURO 2024. Adrian Porumboiu (73 de ani) este convins că România păstrează șanse importante la calificare.După 7 meciuri disputate, România ocupă poziția secundă în grupa I, cu 13 puncte.„Tricolorii” se află la un punct sub Elveția și la două peste Israel, dar echipa lui Edward Iordănescu are un meci în plus jucat față de vecinele de clasament. ...