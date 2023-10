Amendă record pentru Kaufland de la ANPC. Nereguli grave în cele 65 de magazine și sancțiuni pe măsură | GALERIE FOTO

22:00

Se anunță vești bune pentru mulți elevi români! Cei care învață la școlile din Capitală vor avea parte de încă o zi liberă în luna octombrie. Aceștia vor intra în vacanța de toamnă mai devreme, […] The post Zi liberă pentru o mare parte din elevii români! Vor începe vacanța de toamnă mai devreme appeared first on Cancan.