Lili Sandu, strigăt disperat de ajutor pentru mama sa: „L-am implorat pe Dumnezeu prin rugăciuni și lacrimi”

Fascinat de Federer este miliardarul Daniel Dineș, fondatorul UiPath, compania din România care a devenit decacorn, adică valoarea ei de piață trece de 10 miliarde de dolari, plus că e listată la Bursa de pe […] Comicăria de pe lume: a jucat tenis păzit de bodyguarzi pe teren! CANCAN.RO are imagini fabuloase cu miliardarul român care-l vrea pe Federer partener la dublu