Țeapă la Sebeș prin metoda „coletul”. Escrocheria care te poate lăsa fără bani pe card

16:40

Nelu Cortea s-a retras ușor din lumina reflectoarelor după ce a fost înlocuit din juriul emisiunii iUmor, însă fanii lui încă-l pot urmări în mediul online, acolo unde și-a făcut un podcast alături de bunul […] The post Nelu Cortea, clipe de panică la volan! Obiectul straniu pe care l-a văzut pe cer în plină noapte: „Jur pe ce am mai sfânt” appeared first on Cancan.