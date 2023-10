Accident între o autobasculantă și un microbuz pe DN 7 București - Titu. Traficul este blocat.

16:10

Ediția 2023 a Festivalului Național de Teatru (FNT), desfășurată la București în perioada 20-30 octombrie, oferă publicului, pe lângă suita de spectacole create în România, și trei importante producții din străinătate. Chiar în deschiderea Festivalului cu numărul 33, începând cu ora 19:00, la Sala „Ion Caramitru” a Teatrului Național, se va juca „Catarina And The Beauty Of Killing Fascists”/„Catarina și frumusețea de a ucide fasciști”, textul și regia aparținând lui Tiago Rodrigues, apreciat dramaturg, producător, regizor și actor portughez, directorul Festivalului de Teatru de la Avignon (Franța). O a doua reprezentație va avea loc pe data de 21 octombrie, în aceeași sală a TNB, de la ora 18:00.