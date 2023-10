Israel a evacuat complet un oraș cu 36.000 de locuitori de lângă Fîșia Gaza și i-a cazat pe locuitori în hoteluri din centrul țării

21:10

Noi imagini video obținute de pe camerele GoPro ale teroriștilor Hamas arată cum atacatorii au mers din casă în casă în kibbuțul Sufa în dimineața zilei de 7 octombrie, când au început asaltul asupra sudului Israelului, trăgând asupra civililor, scrie The Times of Israel. Vă avertizăm, imaginile care urmează au un puternic impact emoțional: Another […]