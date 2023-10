Automecanica Medias lansează, la Bruxelles, primul autobuz electric produs în România

Prototipul a fost elaborat in ultimii 2 ani de echipa mixta, romani si specialist internationali, a centrului de cercetare si a fost produs in fabrica de dezvoltare a prototipurilor de la Bucuresti. Productia de serie este programata sa inceapa in anul 2024 in fabrica de la Medias.

