Este oficial! Victor Cornea s-a mutat în casa de un milion de euro a Andreei Bălan! Prima declarație a tenismenului: „Este foarte bine și…”

16:00

Administrația Națională de Meteorologie a emis, duminică, o avertizare de cod galben de vânt, valabilă din această seară până luni la ora 12:00. De asemenea, meteorologii ANM anunță și ploi moderate cantitativ, intensificări ale vântului, […] The post Furtunile lovesc România! ANM anunță cod galben de vânt, dar și ninsori la munte appeared first on Cancan.