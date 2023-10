Dorin Lazăr Maior a fost extrădat din Italia. Fostul parlamentar și revoluționar va executa pedeapsa la Rahova

23:50

Laura Cosoi a făcut senzație la premiera de gală a filmului „Nuntă pe bani”, lungmetraj conceput de Mircea Bravo. Actrița se declară extrem de fericită că industria cinematografică românească este în plină dezvoltare și filmele […] The post ”Simt că-mi bubuie capul!” Laura Cosoi dă din casă în cel mai curajos interviu, pentru CANCAN.RO appeared first on Cancan.