Atentat la Bruxelles. Un bărbat a început să tragă cu o mitralieră de pe scuter. Sunt doi morți

08:20

Deși mare parte din Europa s-a bucurat în ultima perioadă de temperaturi mai ridicate față de normalul acestei perioade, acum situația se schimbă. Valorile termice încep să scadă simțitor și se anunță o schimbare a […] The post Vin ninsorile în această zonă a Europei. Meteorologii AccuWeather au lansat deja avertismentul appeared first on Cancan.