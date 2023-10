Brigadă de arbitri din Bosnia și Herțegovina pentru partida România U21-Finlanda U21

21:30

Spectacolul „Orașul cu oameni foarte drăguți”, scris de scriitoarea și universitara româno-americană Domnica Rădulescu și regizat de regizoarea româno-americană Ana Mărgineanu, cu actrița Tjaša Ferme în rolul principal, va avea premiera mondială în spațiul teatral cameral al ICR New York, în cadrul programului permanent de promovare teatrală „Romanian American Studio Theatre” / „Studioul de teatru româno-american”, în 19 octombrie 2023, cu o reprezentație suplimentară în 20 octombrie. Anul viitor, montarea, realizată printr-un parteneriat ICR New York și Asociația Immigrant Literature, va mai fi prezentată și în cadrul programului teatral al Universității Washington and Lee din Virginia.