După 9-1 cu Serbia, Anglia U21 a fost protagonista unui șoc în preliminarii » Era condusă cu 0-2 la pauză: incredibil cum s-a terminat meciul

De câte ori am început bine o campanie, precum aceasta pentru Euro 2024, ne-am calificat la un turneu final câștigând grupa. Cu o singură excepție: în seria pentru Euro 2016, când am terminat pe locul doi.În aceste preliminarii pentru Euro 2024, naționala are un parcurs care amintește de cele mai de succes campanii de calificare din istorie. ...