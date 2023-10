Horoscop 18 octombrie 2023. Scorpionii au parte de conflicte. Zile grele la birou pentru o zodie

21:40

Sorana Cîrstea este în culmea fericirii. A muncit, iar acum culege roadele. A fost făcut anunțul oficial despre iubita lui Ion Ion Țiriac. Sportiva are cu se lăuda! A avut un an perfect, plin de […] The post Sorana Cîrstea a avut un an perfect și acum culege roadele. Anunțul oficial făcut despre iubita lui Ion Ion Țiriac appeared first on Cancan.