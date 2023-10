Ce este Hezbollah, gruparea libaneză mult mai puternică decât Hamas, și cât de mare este riscul intrării sale în război împotriva Israelului

19:10

Poliţia Română atrage atenţia, într-o postare pe Facebook, că instituţia nu deţine roboţi telefonici care solicită date sau apăsarea „Tastei 1” pentru a intra în legătură cu un agent şi face o serie de recomandări pentru ca cetăţenii să nu cadă pradă prin apeluri telefonice. „Hello, we are from the Romanian Police – dacă un […]