Cel puțin 500 de morți în urma unui atac israelian asupra unui spital din Gaza City, anunță oficiali ai administraţiei Hamas

Există "sute de victime" sub dărâmăturile spitalului baptist Al-Ahli Arabi din orașul Gaza, după ce acesta a fost lovit marţi de un atac aerian israelian, a declarat Ministerul Sănătăţii din Fâşia Gaza, aflată sub administrarea Hamas, scrie The Guardian.

