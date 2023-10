Continuă dezvăluirile de la Love Island făcute de CANCAN.RO! Dialog incendiar, de cine e atrasă profesoara Ada? Amor în trei cu dedicație și cum s-au cuplat fetele

12:30

Simona Halep a fost depistată pozitiv la un control efectuat la US Open 2022 și a fost suspendată patru ani din circuitul WTA. După ce și-a aflat pedeapsa, românca a anunțat că-și va căuta dreptatea […] The post Revine Simona Halep mai devreme pe teren? Anunțul care îi dă speranțe ex-liderului WTA. „Sentința va fi mult diminuată!” appeared first on Cancan.