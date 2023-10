Și-a făcut praf colegele din folclor și acum a revenit la locul faptei. “Niciuna nu a avut curaj să mă sune”

14:00

Proiectul TMS este o schemă de mobilitate a Uniunii Europene care oferă posibilitatea persoanelor cu vârsta de minim 18 ani, aflate în căutarea unui loc de muncă sau angajatorilor dintr-o țară membră UE, Norvegia sau […] The post (P) Serviciul Public de Ocupare din România, aplicant în proiectul TMS-Targeted Mobility Scheme appeared first on Cancan.