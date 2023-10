Delia Matache, OUT de la iUmor?! Antonia o înlocuiește la masa juriului show-ului de la Antena 1?!

14:50

Larisa Popa sau „Larisa lui Pescobar”, cum este cunoscută în mediul online, este o tânără de succes, care la o vârstă destul de fragedă are pe mână o afacere mare. Aceasta este mâna dreaptă a […] The post Câte clase are Larisa lui Pescobar, de la Taverna Racilor. Ajutorul de nădejde al lui Paul Nicolau a absolvit o facultate care nu are nicio legătură cu Horeca appeared first on Cancan.