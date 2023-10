Locul în care o casă se vinde cu doar 3400 de euro! Are 6 dormitoare

16:10

Prin intermediul celebrei adresă pont@cancan.ro, am intrat în posesia unui video de senzație, în prim-planul căruia se află Adriana, fiica lui Dan Bursuc, care, aflată lângă mai multe icoane, dezvăluie că și-a lăsat brățările la […] The post Mărturii halucinante! Adevărul despre falimentul financiar al lui Dan Bursuc: ”Am fost la amanet, nu mai sunt bani în casă!” appeared first on Cancan.