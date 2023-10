Ce a păţit un român, după ce a fost prins în fapt de soţul amantei sale? Cazul care a uimit Belgia

17:20

Orice femeie cu părul mediu sau lung își dorește o coafură frumoasă cu bucle flexibile. Pentru asta ea are nevoie de o rutină de îngrijire a părului și de o perie pentru uscarea și coafarea […] The post Oferă un plus de volum părului prin coafarea lui cu o perie rotativă! appeared first on Cancan.